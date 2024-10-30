Manchester United Erik Ten Hag'a çuvalla para ödeyecek - Son Dakika
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Spor

Manchester United Erik Ten Hag'a çuvalla para ödeyecek

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Premier Lig devi Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı. Hollandalı teknik adama sözleşmesinde bulunan madde gereğince 18 milyon euro tazminat ödenecek.

30.10.2024 11:02
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Premier Lig devi Manchester United, yollarını ayırma kararı aldığı Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a servet değerinde tazminat ödeyecek.

18 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

West Ham deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle bu sezonki dördüncü yenilgisini tadan Manchester United, Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerileyince kötü gidişatın faturası Erik ten Hag'a kesildi. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'a bu ayrılığın bedeli olarak 18 milyon euro tazminat ödenecek.

Sözleşmesinde yüklü miktarda tazminat maddesi bulunması nedeniyle uzun süredir eleştirilmesine rağmen takımda tutulan Erik ten Hag konusunda İngiliz devi sonunda pes etti ve tazminatı ödemeyi kabul etti.

Manchester United Erik Ten Hag\'a çuvalla para ödeyecek

Manchester United, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United Erik Ten Hag'a çuvalla para ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser:
    okan buruktanda aynı hamleyi bekliyoruz 8 65 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Sirada morinho 39 5 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Fero OKAN hoca ne kadar korkutmuş bu küçük takımları gece gündüz takımın başından gitsin diye çok dua ediyorsunuz belli, Ağlatmaya zırlatmaya devamkeeeee 32 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Ferhat senin Okan Buruk istifasını bekleyeceğinize adam gibi teknik direktör transfer edecek eyt'li yerine gerçek boyutu transfer edecek bir yönetim seçin kendinize bu işler rakibini kötülemekle değil kendini yarışacak kadar güçlendirmekle oluyor uyanın artık 25 3 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Büyük Galatasaray Okan hoca gibi liyakatli teknik adama sahip olduğu için çok şanslı Fenev ve eziktaş yarın öbür gün teknik direktörü kovduklarında katır yüküyle tazminat ödemek zorunda kalacak?????????? 15 4 Yanıtla
  • Veysel Yazar:
    ferhat eser bi sus be her organizasyon da sen varsın beşiktaş ta yenildi halen konuşuyorsun 15 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    demir ayıp ayıp bende hakaret yok ama sende var çok ayıpladım seni kardeşim yakışmadı eziktas falan nedemek 2 11 Yanıtla
  • serkan keskin:
    ismail klopp gelir mi 4 1 Yanıtla
  • Alparslan Akkaya:
    Fazladan izahat lisanen kabahat…Okan ne alaka ? Cehaletini göz ardınedip, Diyelim ki Okan ayrılıyor..Kendi gidene tazminat mı verirler. Hiç bir konuda bilginiz yok! İşiniz gücünüz arak yıldızlı esvaplarla dolaşıp aralıksız ağlamak. 3 1 Yanıtla
  • tamer Yigit kuşdemir:
    Böyle adamlarin oraya gelmesi yanliş 2 0 Yanıtla
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