Manchester United Erik Ten Hag\'a çuvalla para ödeyecek

Spor

Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

Celal Şengör, ABD ve İsrail\'in Türkiye ile ilgili gizli planını açıkladı

Narin soruşturmasında "jandarma" ile ilgili iddiaya yalanlama

Evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor! Nedeni olaydan daha da ilginç

Eğlenmek için yanına geldiği kuzeni, katili oldu

Savcıyı tehdit eden bebek katilleri, bu kez ters düştü

Premier Lig devi Manchester United, yollarını ayırma kararı aldığı Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a servet değerinde tazminat ödeyecek.

18 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

West Ham deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle bu sezonki dördüncü yenilgisini tadan Manchester United, Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerileyince kötü gidişatın faturası Erik ten Hag'a kesildi. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'a bu ayrılığın bedeli olarak 18 milyon euro tazminat ödenecek.

Sözleşmesinde yüklü miktarda tazminat maddesi bulunması nedeniyle uzun süredir eleştirilmesine rağmen takımda tutulan Erik ten Hag konusunda İngiliz devi sonunda pes etti ve tazminatı ödemeyi kabul etti.