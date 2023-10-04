Eleştirilerin hedefindeydi! Manchester United, Erik Ten Hag için kararını verdi

Sezona tarihinde olmayan bir şekilde başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United'da Erik ten Hag tartışmaların odağında.

DEVLER LİGİ'NDE PUAN ALAMADILAR

Devler Ligi'nde Bayern Münih'e 4-3 mağlup olan Manchester United, ikinci maçında konuk ettiği temsilcimiz Galatasaray'a da 3-2 ile boyun eğince taraftarlar bu duruma sert tepki gösterdi.

YÖNETİMİN DESTEĞİ TAM

Guardian'da yer alan habere göre, kulüp yönetimi Erik ten Hag'ın arkasında durarark uzun vadede başarının geleceğine inanıyor.