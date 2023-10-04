Eleştirilerin hedefindeydi! Manchester United, Erik Ten Hag için kararını verdi - Son Dakika

Eleştirilerin hedefindeydi! Manchester United, Erik Ten Hag için kararını verdi

Son Güncelleme: 04.10.2023 18:07

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United'da eleştirilerin hedefinde olan Erik ten Hag için karar verildi. Yönetim, Hollandalı hocaya uzun vadede başarılı olacağını düşünerek tam destek verdi.

Sezona tarihinde olmayan bir şekilde başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United'da Erik ten Hag tartışmaların odağında.

DEVLER LİGİ'NDE PUAN ALAMADILAR

Devler Ligi'nde Bayern Münih'e 4-3 mağlup olan Manchester United, ikinci maçında konuk ettiği temsilcimiz Galatasaray'a da 3-2 ile boyun eğince taraftarlar bu duruma sert tepki gösterdi.

YÖNETİMİN DESTEĞİ TAM

Guardian'da yer alan habere göre, kulüp yönetimi Erik ten Hag'ın arkasında durarark uzun vadede başarının geleceğine inanıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eleştirilerin hedefindeydi! Manchester United, Erik Ten Hag için kararını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eleştirilerin hedefindeydi! Manchester United, Erik Ten Hag için kararını verdi - Son Dakika
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