UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe maçı sonrası Erik ten Hag ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig devi Manchester United, yeni hocasını buldu.
Günlerdir merakla beklenen hoca arayışını sürdüren İngiliz temsilcisi, takımın başına Sporting'ten Ruben Amorim'in getirildiğini duyurdu.
Amorim, Manchester United'a 11 Kasım'da katılacak. 2027'ye kadar sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Manchester United'ın yeni hocası belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)