Manchester United'ın yeni hocası belli oldu - Son Dakika
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Spor

Manchester United'ın yeni hocası belli oldu

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Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, takımın başına Sporting'ten Ruben Amorim'i getirdiğini duyurdu.

01.11.2024 15:06  Güncelleme: 15:24
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe maçı sonrası Erik ten Hag ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig devi Manchester United, yeni hocasını buldu.

Günlerdir merakla beklenen hoca arayışını sürdüren İngiliz temsilcisi, takımın başına Sporting'ten Ruben Amorim'in getirildiğini duyurdu.

Erik ten Hag'ın kalemini kıran Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
Ruben Amorim

11 KASIM'DA TAKIMA KATILACAK

Amorim, Manchester United'a 11 Kasım'da katılacak. 2027'ye kadar sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da yer alıyor.

Manchester United\'ın yeni hocası belli oldu

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Son Dakika Spor Manchester United'ın yeni hocası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Koray ERDOGAN:
    Fatih terim dururken bu ne olduğu belirsizleri nerden buluyorsunuz 8 24 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    Türkiye de olsa ya fatih terim ya Şenol Güneş hangisi boşta olsa o gidiyor sıra ile 17 1 Yanıtla
  • Ümit Aytar:
    fenev gibi dandik takımla nasıl berrbere kalırsın dediler yolladılar adami 1 8 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    Merakımızı giderdiğin için teşekkür ederiz 6 1 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Tam ismail Kartala göre takım 0 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BÜTÜN HOLLANDA LI T.D ÇÖP 1 0 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    şu itin resmini koymayın artık 0 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    yakinda kovulur buda cok yanlis isim 0 0 Yanıtla
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