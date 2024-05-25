Manchester United, FA Cup Finalinde Manchester City'yi Yendi - Son Dakika
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Manchester United, FA Cup Finalinde Manchester City'yi Yendi

Manchester United, FA Cup Finalinde Manchester City\'yi Yendi

Manchester United, İngiltere FA Cup finalinde Manchester City'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Manchester United'ın gollerini Alejandro Garnacho ve Kobbie Mainoo kaydetti. Manchester City'de ise fileleri Jeremy Doku havalandırdı. Bu sonucun ardından FA Cup'ın 13. kez şampiyonu olan Manchester United, kupayı müzesine götürdü.

25.05.2024 19:22  Güncelleme: 19:43
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FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United, Manchester derbisinde Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, rakibini 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇININ ANA HATLARI

Manchester City ile Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde karşı karşıya geldi. Bu kritik mücadele, 25 Mayıs 2024 tarihinde Wembley Stadyumu'nda oynandı. Maçın başlama saati 17:00 idi. Hakem Andrew Madley yönetiminde gerçekleşen bu dev final, futbolseverler tarafından heyecanla takip edildi.

İşte maçın ana hatları:

Manchester City kadrosu: Ortega; Walker, Stones, Ake, Gvardiol; Rodri, Kovacic, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden, Haaland.

Manchester United kadrosu: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Dalot; Amrabat, McTominay, Mainoo; Fernandes, Rashford, Garnacho.

Maçın sonucunda Manchester United, rakibini 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri Alejandro Garnacho (30. dakika) ve Kobbie Mainoo (39. dakika) kaydetti. Manchester City'in tek golü ise Jeremy Doku'dan (87. dakika) geldi. Bu sonuçla Manchester United, FA Cup'ı 13. kez müzesine götürdü.

Bu büyük derbi, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City ile ezeli rakibi Manchester United arasındaki bu mücadele, futbol dünyasının gözlerini üzerine çekti. Heyecan dolu anlar yaşandı ve kupanın sahibi belirlendi.

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