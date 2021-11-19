Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı.

Bodrum Belediyesi ve Tenis Arena Kulübü tarafından tek erkekler kategorisinde düzenlenen turnuvanın açılışında, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Organizasyona katılan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Manisa'nın Demirci ilçesinde görev yapan Kaymakam Adem Kaya, konuşmasında tenisi tabana yaymak, bu sporu tanıtmak, sporun iyiliğini, güzelliğini göstermek için saygı, sevgi çerçevesinde bu organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.

Tenis Arena Kulübünün tesislerindeki turnuvanın açılış maçında, Enbe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker ve milli tenisçi Salih Kasapoğlu ikilisi, Kaya ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ikilisini yendi.

Turnuva pazar günü tamamlanacak.