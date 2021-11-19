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Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı

19.11.2021 15:25
Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı.

Bodrum Belediyesi ve Tenis Arena Kulübü tarafından tek erkekler kategorisinde düzenlenen turnuvanın açılışında, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Organizasyona katılan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Manisa'nın Demirci ilçesinde görev yapan Kaymakam Adem Kaya, konuşmasında tenisi tabana yaymak, bu sporu tanıtmak, sporun iyiliğini, güzelliğini göstermek için saygı, sevgi çerçevesinde bu organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.

Tenis Arena Kulübünün tesislerindeki turnuvanın açılış maçında, Enbe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker ve milli tenisçi Salih Kasapoğlu ikilisi, Kaya ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ikilisini yendi.

Turnuva pazar günü tamamlanacak.

Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı
Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı
Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı
Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı
Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı
Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı
Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı

Adem Kaya, Bodrum, Muğla, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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