Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadı

02.05.2022 21:06

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98-71 mağlup etti.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98-71 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla son hafta öncesinde ligi lider bitirmeyi garantiledi ve gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcular, coşkularını taraftarlarıyla paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadı
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadı
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadı
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadı

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Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Basketbol Süper Ligi'ne yükselebilir Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Basketbol Süper Ligi'ne yükselebilir

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadı - Son Dakika
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