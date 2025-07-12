Manisa FK\'dan Ferdi Zeyrek anısına özel yas forması

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı.

FERDİ ZEYREK ANISINA 'YAS' FORMASI

Siyah-beyazlı kulüp, vefatıyla tüm Manisa'yı yasa boğan Zeyrek anısına yeni sezon öncesi, "Yas" adı verilen siyah forma tasarladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda giyeceğimiz 'Yas' formamızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e ithaf ediyoruz. Hem Manisamızın hem de tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş Manisa sevdalısı, Manisaspor aşığı Ferdi başkanımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın" açıklaması yayınlandı.

İşte Ferdi Zeyrek anısına çıkarılan o forma;