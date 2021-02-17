Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu İnegölspor deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız atlatan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Manisa FK evinde Niğde Anadolu FK ile oynayacak - Son Dakika

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