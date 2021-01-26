Manisa FK ikinci yarıya evinde başlayacak - Son Dakika
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Manisa FK ikinci yarıya evinde başlayacak

Manisa FK ikinci yarıya evinde başlayacak

26.01.2021 12:47

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 48 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk maçında yarın evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 48 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk maçında yarın evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Yunus Dursun'un düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Teknik Direktör Serkan Özbalta, sezonun ikinci yarısının çok daha zorlu geçeceğini belirterek, "Devre arası kampını çok iyi ve verimli geçirdik. Çorum FK karşılaşmasını kazanarak kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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Manisa, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

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