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Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı - Son Dakika

Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı

21.01.2022 14:37
Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, ligin ilk yarısını 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 3'ncü sırada tamamladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, ligin ilk yarısını 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 3'ncü sırada tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Süper Lig hedefi ile başladığı 2021-2022 sezonuna Federasyon Kupası'nı kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk 3 haftasında özellikle deplasmanda istediği sonuçları alamayan Manisa BBSK, son 9 maçında 8 galibiyete imza atarak zirveye her hafta biraz daha yaklaştı. Sezonun ilk yarısında 15 maçta 81,67 sayı ortalaması yakalayan yeşil-beyazlı takım ligin en skorer 3'ncü takım oldu. Temsilcimiz ayrıca, 32,87 ribaunt ortalaması ile mücadele gücünü, 19,67'lik asist ortalaması ile de takım oyununu gözler önüne serdi.

Manisa'nın Dev Adamları, ilk yarıyı 2 sayılık atışlarda yüzde 52,52, 3 sayılık atışlarda yüzde 36,32, serbest atış çizgisinde ise yüzde 67,91 ortalama ile tamamladı.

Yıldız oyun kurucumuz Diante Watkins ilk yarıda 19,8'lik sayı ortalaması ile takımızın en skorer ismi oldu. Watkins ayrıca, 5,2'lik asist ortalaması ile bu istatistikte de başı çekti. Andre Williamson da 11,6 sayı, 7,7'lik bir ribaunt istatistiğine imza attı. Akın Kandemir 9,2 sayı ortalaması ile ilk yarıyı tamamlarken onu 9,06'lık sayı ortalaması ile Fatih Cantitiz takip etti. Takımın tecrübeli isimlerinden Sercan Topcu da, 7,2 sayılık bir ortalama ile ilk 15 maçı geride bıraktı.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Süper Lig hedefleri doğrultusunda sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir yapılanma ile çalıştıklarını ifade ederek, "Sezonun ilk yarısını geride bıraktık. Sezonu çifte kupayla tamamlamak istediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Ligdeki performansımıza baktığımızda ise ilk 3 deplasman maçında istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak her maçta tüm istek ve arzumuzu parkeye yansıttık. Son 9 maçta 8 galibiyet alarak hedefimize her maç biraz daha yaklaştık. Manisa'mızı tamamıyla basketbol şehri yapmak için yıllardır ortaya koyduğumuz yatırımların artık meyvesini topluyoruz diyebilirim. Ancak şunu da ifade etmem gerekiyor ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün spora ve sporcuya verdiği destek takımızı bu noktaya getirdi. İnşallah sezonu lider olarak tamamlayıp, Manisamızı hak ettiği yere, Basketbol Süper Ligi'ne taşıyacağız" dedi. - MANİSA

Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı
Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı
Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı
Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı
Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı

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Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Manisa temsilcisi yeşil-beyazlı ekip ligi 3. sırada tamamladı - Son Dakika
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