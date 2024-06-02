Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı - Son Dakika
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Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı

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Dünyanca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli takımın başına geçmesi, Avrupa basınında manşetlere taşındı. Alman spor dergisi Kicker'in "Milenyumun başından bu yana Avrupa'nın en iyi ikincisi yeni bir koça sahip. Söylentiler zaten artıyor olsa da, bu yine de büyük bir manşet: José Mourinho Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu." ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

02.06.2024 15:42
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Dünya futbolunda 'Special One (Özel Biri)' olarak adlandırılan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın sarı-lacivertlilere imzası Avrupa basınında geniş yankı buldu.

İşte Mourinho ve Fenerbahçe için Avrupa basınında atılan manşetler;

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Fenerbahçe, Jose Mourinho ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Tüm bunlar kulübün yeni başkanının kim olacağından bağımsız olarak Ali Koç ya da rakibi Aziz Yıldırım kazansın, her ikisi de eski Roma koçuyla çalışacaklarını açıkladılar. Özel Biri bu yeni maceranın başlangıcına hazır ve Şampiyonlar Ligi finalinden önce yaptığı konuşmaya bakılırsa çok heyecanlı.

CORRIERE DELLO SPORT: Jose Mourinho doğruladı: 'Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdim'. Türk kulübü onunla temasa geçti ve o da yanıt verdi. Özel Biri tekrar gitmeye hazır. Böylece İtalya'daki macerasının ardından yeniden Süper Lig'den başlayacak.

Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı

THE SUN: Kendisini 2026 yılına kadar götürecek ve bir sezon daha opsiyonu olan bir anlaşma imzaladı. Mourinho, İstanbul ekibinin başına geçmeden önce Manchester United'a şok bir geri dönüş de dahil olmak üzere bir dizi işle ilişkilendirilmişti. Kulüp, İsmail Kartal yönetiminde Türkiye Süper Liginde 99 puan toplayarak ve sadece bir maç kaybederek ikinci oldu.Ancak 102 puan toplayan Galatasaray'ın şampiyon olması bir taraftarın kulüp başkanı Ali Koç'un tabelasını bıçakla yırtmasına neden oldu. Bu hamleyle Chelsea ve Real Madrid'in eski patronu Mourinho, Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Fred ile yeniden bir araya gelmiş olacak.

DAILY MAIL: Portekizli patron, 11. teknik direktörlük görevi olacak olan Türk devinde İsmail Kartal'ın yerini alacak. 61 yaşındaki Mourinho, Fener'in Süper Lig'i üst üste üçüncü kez ikinci sırada tamamlamasının ardından Türk patronun yerine geçmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin başında iki buçuk yıl geçirdikten sonra Ocak ayında Roma tarafından görevden alınan Mourinho, Fenerbahçe ile futbola geri dönüyor.

Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı

THE ATHLETIC: Fenerbahçe, yeni teknik direktörleri olması için Jose Mourinho ile görüşmelere başladıklarını açıkladı. Ocak ayında Roma teknik direktörlüğünden kovulmasından bu yana futboldan uzak kalan 61 yaşındaki Mourinho, İstanbul kulübünde İsmail Kartal'ın yerini alacak.

KICKER: Milenyumun başından bu yana Avrupa'nın en iyi ikincisi yeni bir koça sahip. Söylentiler zaten artıyor olsa da, bu yine de büyük bir manşet: José Mourinho Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Şu anda 61 yaşında olan Portekizli, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan İsmail Kartal'ın yerine geçiyor. Mourinho 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Bu onun AS Roma'daki baş antrenörlük görevinden alındığı Ocak ayından bu yana ilk işi.

Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı

L'EQUIPE: Efsanevi Portekizli teknik direktör José Mourinho, Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kulüp buldu. Kulübün resmi X sitesinde yayınlanan bir videoda 61 yaşındaki teknik adam, "İyi akşamlar Fenerbahçe taraftarları, Pazar günü Kabojoy'da buluşalım ve yolculuğumuza birlikte başlayalım

OJOGO: Mourinho resmen Fenerbahçe'de! Artık her şey resmileşti. José Mourinho'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu, Türk kulübü tarafından Cumartesi günü sosyal medya üzerinden duyuruldu. Portekizli teknik adam yeni bir meydan okumayı kucaklıyor ve kulübün sosyal ağlarında yayınlanan bir videoda taraftarları Pazar günü yapılması planlanan sunumuna davet etti.

Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho\'nun Fenerbahçe\'ye gelişi Avrupa\'yı salladı

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Son Dakika Spor Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ismail uğur aksoy: Tarih birincileri yazar yani herzaman Şanlı GALATASARAY ımızı 37 43 Yanıtla
    Oğuzhan Çevik: Morinho kadar konuşulmadı şampiyonluğunuz. Okyanus ötesinden selam dua himmetle gemi yürümez 15 4
  • ismail uğur aksoy: En iyi birinciden sonraki kaçıncı????:))) 12 13 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: ezikbahçe 9 12 Yanıtla
  • Murat Dogan: merak etmeyin 2025 mayısında morinyoda gider. ?? 12 6 Yanıtla
  • Adem Basibuyuk: Takima da ayni seviyede transferler yapmazsa bir sey degismez. 15 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ks: Tebrikler 12 2 Yanıtla
  • Özer Canaydın: Büyüksün başkan! Paranın gücü böyle bir şey işte... 3 1 Yanıtla

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