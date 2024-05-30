Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi - Son Dakika
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Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Olympiakos'un Faslı forveti Ayoub El Kaabi, organizasyonda 11 gol atarak gol kralı oldu. El Kaabi'nin hayat hikayesi ise futbolseverler tarafından büyük ilgi görmeye başladı. İşte El Kaabi'nin ilginç hayat hikayesi...

30.05.2024 15:02
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Olympiakos'un Faslı forveti Ayoub El Kaabi, organizasyonda 11 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu. Yolu bir dönem Türkiye'den de geçen futbolcunun hayat hikayesini sizin için derledik...

GOL KRALI OLDU

Tecrübeli futbolcu, organizasyonda bu sezon çıktığı 9 maçta 11 gol kaydederek gol krallığını unvanını da kazandı. Faslı futbolcu, kariyerinin başlangıcında yaşadığı zorluklara mücadele ederek inşa ettiği kariyerini bir Avrupa şampiyonluğu ile taçlandırmayı başardı.

Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi

MARANGOZ ÇIRAKLIĞI YAPTI

25 Haziran 1993 tarihinde Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan Derb Milla mahallesinde dünyaya gelen Ayoub El Kaabi, çocukluğunu da bu mahallede geçirdi. Mütevazı bir ailenin çocuğu olan El Kaabi, mahalle aralarında ve inşaat alanlarında arkadaşlarıyla futbol oynayarak büyüdü. Ailesine maddi olarak yardım etmek isteyen Kaabi, 15 yaşındaki okulu bırakarak marangoz çıraklığı yaptı. Ayrıca bakkallara tuz satan ve duvar ustalarının yanında işler yapan Kaabi, futbol oynamaya da devam etti. 17 yaşında yerel bir kulüp olan Ettifaq Lalla Meryem'de futbol kariyerine başlayan El Kaabi, 19 yaşında ülkenin en eski kulüplerinden biri olan Racing Casablanca'ya katıldı. Kariyerine sol bek olarak başlayan Kaabi, daha sonra attığı gollerle dikkat çekerek santrfor pozisyonuna evrildi.

Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi

ÇİN'İN YOLUNU TUTTU

2016-2017 sezonunda Fas 2'nci Ligi'nde fileleleri 25 defa havalandırarak gol kralı tamamlayan Ayoub El Kaabi, sezon sonunda RS Berkane'ye transfer oldu. Takımıyla 2018 yılında Fas Kupası'nı kazandı. Sezonu 29 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans ile tamamlayan El Kaabi, 11 Temmuz 2018'de 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerinden Hebei F.C'ye transfer oldu. Çin ekibinde Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi ve Hernanes gibi önemli isimlerle birlikte top koşturan Kaabi, 2019 yılında 6 aylığına ülkesinin takımı Wydad'a kiralandı. Eylül 2020'de bedelsiz olarak bu kulübe imza atan Ayoub El Kaabi'nin Ağustos 2021'de Hatayspor ile yolu Türkiye'ye düştü.

Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi

HATAYSPOR'DA OYNADI

Hatayspor ile ilk sezonunda Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 18 gol kaydeden El Kaabi, takımının sezonu 12'nci sırada bitirmesinde büyük pay sahibi oldu. 2022-23 sezonuna da Hatayspor'da başlayan El Kaabi, Mart 2023'te Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd'a transfer oldu. Katar ekibinde 13 maçta 6 gol kaydeden Kaabi, ağustos ayında ise Olympiakos'un yolunu tuttu.

Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi\'nin kahramanı Ayoub El Kaabi\'nin ilham veren hikayesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Olympiacos, Konferans, Futbol, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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