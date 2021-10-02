Üye Girişi
Marcao, hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar - Son Dakika

Marcao, hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar

02.10.2021 11:31

Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta Galatasaray'ın havasını değiştiren Marcao, İtalyan devlerinin tekrar radarına girdi. Lazio maçında dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stoper, ligde de takip edilecek. Napoli ve Roma devreye girdi. İtalyan basınında Marcao için 15 milyon euro civarında tekliflerin hazır olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Marcao'nun dönüşüyle her şey değişti. Avrupa Ligi'nde Napoli ve Marsilya gibi takımlardan gol yemeyip, 4 puan koparan Cim-Bom'da en büyük mimarlardan biri Marcao oldu. Kerem Aktürkoğlu olayından sonra ceza alan Brezilyalı stoper, adeta küllerinden doğdu.

Marcao, Avrupa'da hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklif kapıda

ÇOK BEĞENİLDİ

Lazio maçında Marcao'nun performansı İtalyan gözlemcilerin dikkatini çekti. Daha önce de nabız yoklayan bazı İtalyan ekipleri, uzun süredir Marcao'nun peşinde. Performansını yukarıya çeken oyuncu için bu kez 15 milyon euronun üstünde teklif gelme ihtimali çok kuvvetli görülüyor. Napoli ve Roma, Marcao ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Marcao, hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marcao, hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı 11:39 Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi 11:36 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi 11:15 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor 09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti 08:57 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti

Son Dakika Haberleri
11:38 Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı
11:37 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
11:35 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
11:17 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz
11:16 El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı
11:14 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
11:13 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz
10:54 Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi
10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
10:44 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler
Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı         
11:41
Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar         
11:38
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi         
11:26
Yunanistan, Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz         
11:14
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz         
10:26
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Kripto para borsası Coinbase'in en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındığı ortaya çıktı Kripto para borsası Coinbase'in en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındığı ortaya çıktı         
08:17
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 11:54:27. #1.13#
SON DAKİKA: Marcao, hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement