Marcao, Galatasaray'a veda etti! Fatih Terim'e ayrı bir parantez açtı - Son Dakika
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Marcao, Galatasaray'a veda etti! Fatih Terim'e ayrı bir parantez açtı

11.07.2022 19:06
Marcao, Galatasaray'a veda etti! Fatih Terim'e ayrı bir parantez açtı

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Brezilyalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2019'da Fatih Terim'in davetiyle her şey değişti." derken, "Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak. Nereye gidersem gideyim bir aslan olacağım. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti.

"NEREYE GİDERSEM GİDEYİM BİR ASLAN OLACAĞIM"

Brezilyalı savunmacı yaptığı videolu paylaşımda, "Eğer birisi Galatasaray'daki sürecimi bir kelimeyle anlatmamı istese buna 'Dönüşüm' derdim. 2019'da Fatih Terim'in davetiyle her şey değişti. Galatasaray bana kapılarını açtı. O günden bu yana bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızla, galibiyetleri şampiyonluklara dönüştürdük. Bana Galatasaray için son nefesime kadar savaşmak zorunda olduğumu öğrettiler. Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak. Nereye gidersem gideyim bir aslan olacağım. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Marcao, Galatasaray'a veda etti! Fatih Terim'e ayrı bir parantez açtı

GALATASARAY'DA 3 KUPA KAZANDI

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, sarı-kırmızılı formayla birer kez lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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SON DAKİKA: Marcao, Galatasaray'a veda etti! Fatih Terim'e ayrı bir parantez açtı - Son Dakika
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