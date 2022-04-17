Mario Balotelli, Adana Demirspor'u yaktı! Kasımpaşa, Mavi Şimşekler'i farka boğdu - Son Dakika

Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 33. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi, 4-0 kazandı.

MULEKA ŞOV

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Doğucan Haspolat,45. ve 63. dakikada Jackson Muleka, 73. dakikada ise penaltıdan Umut Bozok kaydetti. Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Muleka, bu maçtaki golleriyle, 9 maçta 9 gole ulaştı. 22 yaşındaki futbolcunun, 2 de asisti var.Adana Demirspor'da Mario Balotelli, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İtalyan yıldız, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.