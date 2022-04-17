Mario Balotelli, Adana Demirspor'u yaktı! Kasımpaşa, Mavi Şimşekler'i farka boğdu - Son Dakika
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Mario Balotelli, Adana Demirspor'u yaktı! Kasımpaşa, Mavi Şimşekler'i farka boğdu

17.04.2022 18:15
Mario Balotelli, Adana Demirspor'u yaktı! Kasımpaşa, Mavi Şimşekler'i farka boğdu

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Mücadelede 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Mario Balotelli, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 33. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi, 4-0 kazandı.

MULEKA ŞOV

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Doğucan Haspolat,45. ve 63. dakikada Jackson Muleka, 73. dakikada ise penaltıdan Umut Bozok kaydetti. Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Muleka, bu maçtaki golleriyle, 9 maçta 9 gole ulaştı. 22 yaşındaki futbolcunun, 2 de asisti var.Adana Demirspor'da Mario Balotelli, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İtalyan yıldız, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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Adana Demirspor, Süper Lig, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mario Balotelli, Adana Demirspor'u yaktı! Kasımpaşa, Mavi Şimşekler'i farka boğdu - Son Dakika


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