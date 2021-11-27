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Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar - Son Dakika

Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

27.11.2021 09:23

Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu için henüz karar veremeyen Marsilya, Kerem'i izleyince frene bastı. Lyon ve Nantes'ın ardından Marsilya da Kerem'i transfer listesine ekledi. Cengiz Ünder'in yerine Kerem transferi için uğraşılacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin dışına ittiği Marsilya, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanma konusunda çekimser. Fransız kulübü, Kerem Aktürkoğlu'ndan çok etkilendi. Cengiz transferinde frene basıldı.

Marsilya kardeşi kardeşe kırdıracak! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

TEKLİF ERTELENDİ

Marsilya, Cengiz Ünder için yapacağı girişimi dondurdu. Sabah'ın haberine göre; Cengiz'in yerine Kerem Aktürkoğlu transferi için uğraşılacak.

Marsilya kardeşi kardeşe kırdıracak! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

FİYAT FARKI YOK

Marsilya, Cengiz Ünder'in bonservisini almak isterse 8,4 milyon euro ödeyecek. Kerem için konuşulan rakam 10-15 milyon euro seviyelerinde. Lyon ve Nantes da Kerem'i yakından takip ediyor.

Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder, Galatasaray, Marsilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar - Son Dakika
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