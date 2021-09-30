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Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı - Son Dakika

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

30.09.2021 23:04
Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı, System.String[]

Marsilya-Galatasaray karşılaşmasının 38. dakikasında taraftarlar arasında yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, maçı durdurdu. İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bulunduğu tribüne giderek taraftarları yatıştırdı. Ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla karşılaşıyor. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 38. dakikasında yaşanan olaylar maçın bir süre durmasına sebep oldu.

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

MARSİLYA TARAFTARI, GALATASARAY TRİBÜNÜNE GİTMEK İSTEDİ

İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istedi ancak emniyet görevlileri buna izin vermedi. Ardından Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bulunduğu bölüme giderek taraftarı yatıştırdı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı
Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı
Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

Galatasaray, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı - Son Dakika
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