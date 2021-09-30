Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla karşılaşıyor. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 38. dakikasında yaşanan olaylar maçın bir süre durmasına sebep oldu.
İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istedi ancak emniyet görevlileri buna izin vermedi. Ardından Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bulunduğu bölüme giderek taraftarı yatıştırdı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Son Dakika › Spor › Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı - Son Dakika Spor