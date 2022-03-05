Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı - Son Dakika
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Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı

05.03.2022 15:16
Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı

Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı.

Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Spor Salonu'nda start alan müsabakalarda 21 ilden gelen sporcular, dereceye girebilmek için ter döküyor.

Şampiyonayı AA muhabirine değerlendiren Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, kentte farklı illerden sporcuları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonanın 8 Mart'a kadar süreceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 400 sporcunun katıldığı şampiyona, açılış maçlarıyla başladı. 24 erkek ve 24 kız olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden sporcu ve antrenörlerimiz burada. Bursa, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Çorum gibi masa tenisinde başarı elde etmiş, kupalar kazanmış takımlarımız da geldi. Ferdi, takım, çift ve aynı zamanda mix müsabakalarımızla turnuva devam edecek. Anadolu'nun kadim şehri Kırşehir'e gelen tüm takım, sporcu, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyoruz. Şampiyonanın burada yapılmasından dolayı Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen'e ve emeği bulunanlara da teşekkür ediyorum."

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Kırşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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