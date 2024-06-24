Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği - Son Dakika
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Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği

Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih\'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği

Bayern Münih, transfer listesinde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Alman devi Hakan'a bonuslarla birlikte 9 milyon euroyu bulan bir maaş teklif edecek. Inter ise tecrübeli futbolcu için bonservis beklentisini 70 milyon euro olarak belirledi.

24.06.2024 20:13
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Alman devi Bayern Münih'in kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edebilmek için hazırladığı plan ortaya çıktı.

9 MİLYON EURO MAAŞ VERECEKLER

İtalyan basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, Inter'de 7 milyon euro'ya yakın maaş ve bonuslar kazanan 30 yaşındaki futbolcuya 9 milyon euro teklif edecek.

Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Öte yandan Bayern Münih'in yıldız orta saha için şu an için Inter'e bir resmi teklifinin olmadığı kaydedildi. İtalyan basınında daha önce yer alan haberlerde Inter'in Hakan için belirlediği bonservis beklentisinin 70 milyon euro olduğu yazılmıştı.

Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibiyle 40 maça çıktı. Hakan, bu karşılaşmalarda 15 gol attı ve 3 asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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Son Dakika Spor Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Neco: Gidersen şayet: orada da yan pasa devammı çocuk? 20 14 Yanıtla
  • Fatma Öztürk: Bayern ne yapsın hakanı? 8 6 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: interde döktürüyo milli takımda yok gibi... 7 4 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: pes ettim. Demek ki biz bu işten anlamıyoruz 2 0 Yanıtla
  • Depechs Modes: pr çalışması kimsenin bunu istediği felan yok kendileri haber yaptırıyor uyanın laa 1 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Hep hakandan bişeyler bekliyoruz ama asıl orkun ve salih bir halta yaramıyorlar. 0 0 Yanıtla

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