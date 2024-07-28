Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu\'na Türk futbol tarihine geçecek teklif

Spor

Geçen sezon Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, milli forma altındaki performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Daha önce de Ferdi'ye talip olan ve bu kez fiyat yükselten İngiltere Premier Lig takımı Brighton, sarı-lacivertlilerin kapısını Türk futbol tarihine geçecek rekor bir teklifle çaldı.

27 MİLYON EURO KABUL EDİLMEDİ

Transfer döneminin gözde ismi haline gelen Ferdi Kadıoğlu'na talip olan Brighton, Fenerbahçe'ye yaptığı 27 milyon euroluk teklif yaptığı ve bu teklifin kabul edilmediği ortaya çıkmıştı. Yönetimin her fırsatta Ferdi'yi satmayacağını duyurması oyuncunun taliplerinden yeni ve daha yüksek rakamların masaya konmasına neden oluyor.

YENİ TEKLİF 33 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre; İngiliz ekibi Brighton, milli futbolcu için rakamı yeniledi ve 33 milyon euro ile pazarlığa oturdu. Sarı-lacivertliler ise 24 yaşındaki yıldızı satmaya yanaşmıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da kesin raporu Ferdi'nin kalması yönünde.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu için, "Ferdi'nin değeri 30 milyon euronun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor" şeklinde konuşmuştu.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Sarı-lacivertliler, Ferdi'ye gelen bu teklifi kabul ederse Türk futbol tarihinin en pahalı satışı gerçekleşecek. Bu rekor, 30 milyon euroya Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'a ait. Fransız futbolcuyu Beşiktaş'ın 22.5 milyon euro karşılığında Everton'a sattığı Cenk Tosun izliyor.

FERDİ'NİN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Ferdi bu karşılaşmalarda 4.324 dakika süre alırken, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu, bu sezon ise Lugano ile oynanan ilk resmi maçta sonradan oyuna girerek fileleri havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.