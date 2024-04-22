Fenerbahçe, Sivasspor ile berabere kaldı ve liderle arasındaki puan farkı 4'e çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında büyük kayıp yaşayan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasında puan farkı 4'e çıktı.
Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında puan kaybetmesinin ardından Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den paylaşım geldi. Icardi, Hatayspor maçında yaptığı golün ardından yaptığı sevinci paylaştı.
İşte o paylaşım;
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