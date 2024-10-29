Mauro Icardi'den gönülleri fetheden 29 Ekim paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mauro Icardi'den gönülleri fetheden 29 Ekim paylaşımı

Mauro Icardi\'den gönülleri fetheden 29 Ekim paylaşımı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Icardi, Instagram'da geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki gol sevincini paylaştı ve fotoğrafın altına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözünü ekledi.

29.10.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Arjantinli golcü, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR"

Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki gol sevincine yer verirken, fotoğrafın altına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü ekledi.

İşte o paylaşım;

Mauro Icardi'den gönülleri fetheden 29 Ekim paylaşımı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı, Manchester United, Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, Instagram, 29 Ekim, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi'den gönülleri fetheden 29 Ekim paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Türk:
    Cumhuriyet'in yüz akı Galatasaray kazandı! Yine penaltımız verilmedi kucakçısalıncakspor maçında! Diğerleri dürüstlükle zirveye ulaşamadıkları için Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorlar! İtler ürür, kervan yürür demiş ATAlarımız: "Doğru yolda yürüyenleri aşağılık kimselerin saldırısı engelleyemez". Şikeyle kötülükle şampiyon olmaya çalışan tek salıncakta kucak kucağa olanlar başaramayacak! İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla yine "CİMBOM ŞAMPİYON" olacak ALLAH'ın izniyle! 248 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hakemlerin salıncağında oturarak 29 ekim mesajı veren komik 5saraylı 27 153 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TEK BÜYÜK GALATASARAY 104 25 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    avlayacak başka kuş var mı? 95 21 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunun paylastiğini bu ülkenin kaymağını yiyen bir çok hainler paylaşamıyor helal ikardi sana 82 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ağlama ferhat şampiyon GS olacak 63 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Gereksiz biri vardı burda ferat nerdesin la :)))) 64 6 Yanıtla
  • Demir Demirkan:
    Ağlamaya devam kuşlar 55 10 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    EZİKTAŞIN GOL KRALI I'MMOBİLE CEZA SAHASINDA 1 KERE BİLE GİREMEDİ. ANLAYANA MAÇİN ÖZETİ BU 52 8 Yanıtla
  • Demir Demirkan:
    Puan durumuna bakın size yeter acısı fkfjjdlsksndmldlkdmbahha 40 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 02:29:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mauro Icardi'den gönülleri fetheden 29 Ekim paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.