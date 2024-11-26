Mauro Icardi'den inanılmaz rakam - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mauro Icardi'den inanılmaz rakam

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son bir ayda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada inanılmaz bir görüntülenme rakamına ulaştı. Sakatlığı nedeniyle Arjantin'e giden ve Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Icardi, son bir ayda Instagram'da 666 milyon görüntülenmeye ulaştı. 'Şeytanın rakamı' olarak gösterilen bu rakamı paylaşan Icardi, 'Şeytan'dan korkmayın, melek gibi davranandan korkun' ifadesini kullandı.

26.11.2024 07:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son bir ayda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada inanılmaz bir görüntülenme rakamına ulaştı.

666 MİLYON GÖRÜNTÜLENMEYE ULAŞTI

Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e giden ve Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Mauro Icardi, son bir ayda sosyal medyada yakaladığı görüntülenme sayısıyla dikkat çekti.

Son olarak "Şeytan'dan korkmayın, melek gibi davranandan korkun" paylaşımı yapan Mauro Icardi, son bir ayda sosyal medya hesabı Instagram'da 666 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Arjantinli yıldız, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. 'Şeytanın rakamı' olarak gösterilen 666 görüntülenmeyi hesabından paylaşan ve şeytan Emoji'si kullanan Mauro Icardi, paylaşımının altına "Şeytan'dan korkmayın, melek gibi davranandan korkun" dedi.

Mauro Icardi\'den inanılmaz rakam

Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Instagram, Arjantin, Magazin, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi'den inanılmaz rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emin çetiner:
    Ne fark eder ikiside şeytan sonuçta 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
22:47 50 ülkeden İsrail’i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi
13:16 Hande Erçel 31. yaşını kutladı: İşte doğum günü partisinden kareler Hande Erçel 31. yaşını kutladı: İşte doğum günü partisinden kareler
13:01 8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş 8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:22 ’İhbar eden personel sürgün edildi’ denilmişti: Kırşehir’deki yolsuzluk iddiasının perde arkası 'İhbar eden personel sürgün edildi' denilmişti: Kırşehir'deki yolsuzluk iddiasının perde arkası
12:21 Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belirlendi Ünlü caddemiz de listede Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belirlendi! Ünlü caddemiz de listede
12:05 İki aylık vergi tatili ilan edildi İki aylık vergi tatili ilan edildi
11:58 Fenerbahçe’ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor
11:54 Kılıçdaroğlu’nun Akşener sözleri eski defterleri açtı: Eski İYİ Parti’li isimden itiraf gibi açıklama Kılıçdaroğlu'nun Akşener sözleri eski defterleri açtı: Eski İYİ Parti'li isimden itiraf gibi açıklama
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 08:49:31. #1.13#
SON DAKİKA: Mauro Icardi'den inanılmaz rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.