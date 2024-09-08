Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım - Son Dakika
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Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım

Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi\'den kafaları karıştıran paylaşım

7 Eylül 2022'de Galatasaray'a imza atan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübe sarı-kırmızılı takıma imza atışının ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarlara teşekkür eden Icardi'nin paylaşımında "Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum" dikkat çekti. Bazı taraftalar ise bu paylaşımı Osimhen transferi sonra bir mesaj olarak nitelendirdi.

08.09.2024 10:20
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübe imza atmasının ikinci yılına özel bir paylaşımda bulundu.

"MİNNETTARLIK HİSSETMEKTEN KENDİMİ ALAMIYORUM"

Mauro Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"7 Eylül 2022... İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle dolu, aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün geriye baktığımda başardığımız şeyleri görüyorum ve büyük bir minnettarlık hissetmekten kendimi alamıyorum. Bu yol hepinizin desteği olmadan aynı olmazdı.

Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bu noktaya kadar gelmemizi mümkün kıldı. Sadece hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bir ekip ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu başarıda temel bir dayanak oldunuz.

"GELECEK BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR"

Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. Bağlılığınız ve tüm çabalarınız için tüm kalbimle teşekkür ederim.

2 yıldan beri Galatasaray denen bu büyük ailenin bir parçasıyım ve bu duyguyu sonsuza kadar dünyanın her köşesine taşıyacağım ve temsil edeceğim. Böylece küçük ve büyük 'Aslanlar' Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duyacaklar.

Gerisi Tarih."

OSİMHEN MESAJI MI?

Tecrübeli golcünün bu paylaşımını manidar bulan bazı Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı takımın Victor Osimhen transferi sonrası bir mesaj olarak değerlendirdi.

Victor Osimhen, Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Medya, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Türk Ak: İCARDİ BALONU PATLADI 42 70 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Adam Galatasaray'a gelişinin yıl dönümünü kutluyor. Niye Tedirginlik Haberi yansıtıyorsunuz millete! 67 17 Yanıtla
  • Murat Kanat: Vanda nara osimen için gelirim demiş 31 26 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: ikardi & osimhen aklınıza bişey geliyormu 22 23 Yanıtla
  • ismail: bir gs li olarak hiç tedirgin degilim giden gitsin gelen gelsin banane sanki bana lara kazandiriyorlar kendini yirtan taraftar parayi cebe indiren onlar 15 6 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: onun gideceği belliydi zaten. sakatlığı falan da palavra 6 7 Yanıtla
  • Mehmet Ali Canlı: Gs iç karmaşa devam ediyor. Osimenin gelişi maaş dengesini bozdu. İcardi yolcu 8 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Futbolculuğuna birşey diyemem ama karakter olarak böyle insanları türkiye ye getirmemek gerek bir fenerbahçeli olarak oshimen transferine sevindim. İnşallah gs bunla yollarını ayırır. 5 3 Yanıtla
  • Erkut Köse: İyide osimhen kiralık olarak alındı ne diye hemen olayı başka yere çekiyorlarki 7 1 Yanıtla
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