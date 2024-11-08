Mauro Icardi'den Şok Simge Sağın Hamlesi: Wanda Nara'ya Misilleme mi, Yeni Aşk mı? - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi'den Şok Simge Sağın Hamlesi: Wanda Nara'ya Misilleme mi, Yeni Aşk mı?

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın L-Gante ile canlı yayında yakınlaşmasının ardından sosyal medyadan çıkarıp, parmağındaki yüzüğü çıkardı. Arjantin basınında çıkan iddialara göre Icardi'nin gözü, Simge Sağın'da. Icardi'nin sosyal medya hesabından Simge Sağın'ı takibe alması ve son paylaşımını beğenmesi bu iddiaları güçlendirdi. Wanda Nara ise 'Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm' açıklamasını yaptı.

08.11.2024 11:57
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Mauro Icardi'den şok "Simge Sağın" hamlesi! Wanda Nara'ya misilleme mi, yeni aşk mı?

Son dakika haberi… Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den beklenmedik bir Simge Sağın hamlesi geldi. Wanda Nara'nın sevgilisi L- Gante ile canlı yayında yakınlaşması üzerine Arjantinli futbolcu, Wanda'yı sosyal medya hesabından çıkartmakla kalmamış Tottenham maçı öncesi çıktığı idmanda parmağındaki yüzüğü de çıkarttığı dikkatlerden kaçmamıştı. Icardi cephesinden beklenmedik bir hamle daha geldi…

Mauro Icardi bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'dan geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir darbe yemişti. Nara, aylar önce adı aşk dedikodularına karıştığı L-Gante ile canlı yayında yakınlaştıkları anları paylaşırken büyük eleştirilerin de odağı oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'dan beklenmedik bir darbe yemişti.

Nara, aylar önce adı aşk dedikodularına karıştığı L-Gante ile yeniden bir araya gelmişti. Yaşanan olayların ardından Icardi, sosyal medya hesabından Wanda Nara'yı takipten çıkmıştı.

"ÖZGÜRÜM"

L-Gante ile birlikte açtığı canlı yayında dudak dudağa görüntülenen Wanda Nara, gelen tepkilerin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam."

"WANDA ARTIK YOK"

Tüm bu olaylar gündemden günlerdir düşmezken Arjantin basınında bambaşka bir iddia ortaya çıktı. Informatesalta adlı haber sitesinde yer alan habere göre; Matías Vázquez isimli Arjantinli bir gazeteci, Icardi'nin bir arkadaşının "Mauro'nun bir arkadaşı bana şöyle dedi: 'Burada (Türkiye) gözleri başka bir kadında, Wanda artık yok'' dediğini iddia etti.

Vazquez sözlerine şu şekilde devam etti: "Onu üç yıldır tanıyor, attığı golleri kutluyor. Francesca ve Isabella'yı zaten tanıyor. Icardi bu kadına tamamen aşık oldu. Wanda bunu biliyordu ve ne yaptı? Simge'nin Arjantinli'nin kalbini fethedeceğini bilerek koşarak ayrıldı"

ALYANSI ÇIKARTTI

Icardi, Galatasaray idmanına parmağında alyans olmadan çıkmıştı.

Wanda Nara'nın daha sonrasında canlı yayında L - Gante ile öpüştüğü görüntüler yayılmıştı.

Wanda'nın sevgilisi L- Gante ile canlı yayında yakınlaştığı anları paylaşmasından bir gün sonra Mauro Icardi, 1 Haziran 2022'deki Kenya gezisi sırasında bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı yeniden paylaştı. Bu paylaşım birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Nara'ya gönderme olarak yorumlandı.

BEKLENMEDİK HAMLE

Tüm bu haberlerin ardından Mauro Icardi'den hiç beklenmedik bir hamle daha geldi. Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından Simge Sağın'ı takibe aldı.

Şarkıcı da bu hamleye karşılık ünlü futbolcuyu geri takip etti ve son paylaşımını beğendi.

Maxi Lopez ile 2008 yılında evlenen Wanda Nara eşini, Mauro Icardi ile aldatmıştı. Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti.

Daha önce bir çok kez ayrılıp barışan çift Arjantin basınında çıkan boşanma iddiaları üzerine sosyal medya hesaplarından birbirlerini takpten çıkmalarıyla tüm bu iddiaları da doğrulamıştı.

"MUTSUZ BİR İLİŞKİDE KALAMAM…"

Nara yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Sonların ne kadar zor olduğunu biliyorum. Televizyonu açmam veya ekranlarda gerçek olmayan versiyonları görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz."

"Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygın için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi\'den Şok Simge Sağın Hamlesi: Wanda Nara\'ya Misilleme mi, Yeni Aşk mı?

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