Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul\'a geldi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide 6 farkla önünde olduğu en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan lider Galatasaray'da dev karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir Mauro İcardi gelişmesi yaşandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Dizinden yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitmişti. Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olmak isteyen Icardi, son yaptığı paylaşımla dün (22 Şubat Cumartesi) İstanbul'a geldiğini duyurdu.

İşte o paylaşım;

DERBİDE STATTA OLACAK

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi bugün yapılacak son antrenmanda takım arkadaşlarının yanında olacak. Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Arjantinli yıldız, maç kadrosunda yer alamasa da yarın (24 Şubat Pazartesi) RAMS Park'ta yerini alacak.

ICARDI'NIN SEZON PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 14 maça çıktı. Icardi, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.