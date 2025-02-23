Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi

Geniş Video İzle

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan ve lisansı askıya alınan Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olmak için İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların dev maç öncesinde bugün yapacağı son antrenmanı takip edecek olan Icardi, maç kadrosunda yer alamasa da yarın RAMS Park'ta olacak.

23.02.2025 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide 6 farkla önünde olduğu en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan lider Galatasaray'da dev karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir Mauro İcardi gelişmesi yaşandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Dizinden yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitmişti. Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olmak isteyen Icardi, son yaptığı paylaşımla dün (22 Şubat Cumartesi) İstanbul'a geldiğini duyurdu.

İşte o paylaşım;

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi

DERBİDE STATTA OLACAK

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi bugün yapılacak son antrenmanda takım arkadaşlarının yanında olacak. Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Arjantinli yıldız, maç kadrosunda yer alamasa da yarın (24 Şubat Pazartesi) RAMS Park'ta yerini alacak.

ICARDI'NIN SEZON PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 14 maça çıktı. Icardi, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul\'a geldi

Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Özer Canaydın:
    Niye geldin Fetösaray bitti! 80 73 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Malum takımlılar diyorki 3 milyona yakın çocuk icardi yüzünden GS li oldu.bende diyorumki vay halimize eşinin banyoda çıplak fotolarını paylaşan,karısını başkası ile paylaşan ahlaksız birini idol olarak görmek ayıptır.tammkensinize göre futvolcu bulmussunuz 61 56 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ne güzel hayat kulüp uçak biletini alsın dünyanın bir ucundan bir ucuna itliğe gelsin. 33 48 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Gavatsarayın gavat topçusu çocuklar bunu örnek alıp gavatsaraylı olduysa kötü bir nesil yetişiyor demektir. 17 53 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    kuşlar kocanız gelmiş insan bi hoşgeldin der :))) 30 28 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    izler gider iki provakasyon yapar maaş yatar 27 28 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    L-gante de geliyo 20 20 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    İstanbul’a gaavvaat gelmiş 18 20 Yanıtla
  • Casper:
    Şans Getirecektir 18 18 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    yaaa işte beter olun, kadronun yarı parasını kazanan topçu sadece izlemeye özel davetle gelir, size az bile 17 19 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 AK Parti’den Osman Gökçek’e kritik görev AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
13:37 Kürşad Zorlu, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer aldı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 15:20:12. #1.12#
SON DAKİKA: Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.