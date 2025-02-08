Mauro Icardi için flaş iddia - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi için flaş iddia

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Icardi'nin özellikle İtalya ve İspanya'dan teklifler aldığı belirtildi.

08.02.2025 13:41
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Yaşadığı sakatlığın ardından Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi'nin sözleşme bitiminde ayrılabileceği iddia edildi.

AYRILACAK İDDİASI GÜNDEMDE

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Arjantinli yıldız, önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiriyor. Golcü futbolcu için özellikle daha önceden de bulunduğu ülkeler olan İtalya ve İspanya'dan teklifler geldiği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki santrforun peşinde olan takımların ise; Fiorentina, Atalanta, Real Sociedad, Girona ve Villarreal olduğu aktarıldı. 2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile 14 maça çıkabilen Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Mauro Icardi için flaş iddia

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Son Dakika Spor Mauro Icardi için flaş iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    keçi boynuzu bu kişi, üfff 4 14 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    8taşlı simgeyle 8taşlı ferhoştun baccisini da götürdü mü acaba oe merak ediyorum 5 4 Yanıtla
  • Tosbaa:
    cincon paralarını yeni hatunla çatır çutur yiyor 3 5 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    icardi wanda ya göre şekil aldı. sakatlandığından bile şüphe edenlerdenim o halde bile ev basmalar sonra gidip sarkiyi bir kari ile gezmeler falan hepsi oyun gibi olan gassarayın parasına ülke ekonomisine oluyor acilen gassaray yönetiminin toparlanması lazim herkes geçici asolan gassaraydır 4 4 Yanıtla
  • Ateş:
    Bundan daha hayır gelmez.Daha fazla kaz gibi yolunmadan,Yollayın gitsin. 1 1 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Güle güle magazin Icardi 0 1 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    Gitsin Bu saatten sonra faydadan çok zararı gelir. Ne yaptı bu zamana kadar sadece ilk sene kiralıkken oynadı. 0 0 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    ikardi reklam yapama 0 0 Yanıtla
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