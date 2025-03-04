Mauro Icardi\'nin oturduğu bank turistik yer olarak işaretlendi

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Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez'in Karaköy'de oturduğu bank, Google Haritalar'da "Turistik yer" olarak işaretlendi.

Boşanma aşamasındaki Wanda Nara ile yaşadıklarıyla, akabinde ise China Suarez ile başladığı birliktelikle gündemde kalan Mauro Icardi, şimdi de çok ilginç bir nedenle adından söz ettiriyor.

Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta, sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a geldi. Şehrin tarihi yerlerini altını üstüne getiren Mauro Icardi ile China Suarez'in Karaköy'de oturdukları bank, Google Haritalar'da 'Turistik yer' olarak işaretlendi.