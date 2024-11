Mauro Icardi\'nin Wanda Nara\'ya yazdığı mesaj olay oldu

Spor

Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan ve sakatlanarak sezonu kapatan Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

HER YERDE PAYLAŞILIYOR

Icardi'nin Wanda'ya yazdığı mesajdaki bir cümle var ki sosyal medyada çok konuşuldu. "Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün" diyen Icardi'nin bu sözü Instagram ve X'teki edebiyat sayfalarında paylaşılır oldu.

İşte Icardi'nin Wanda Nara'ya attığı mesaj;

"Her şeyi değiştirebilirim, bunu yapabilirim ama ne için? Hayat devam ediyormuş gibi davranmak mı? Bunu istemiyorum. Tek amacım huzurlu bir hayat yaşamak, anın tadını çıkarmak, çocuklarımla keyif almak, bunca yıldır elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak... Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver. Sana tekrar söylüyorum, bütün bunları hayatımın kadınıyla bu dünyadaki her şeyden çok sevdiğim kadınla yapmak istiyorum. Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün. Sen güzel prensesimsin ve düğün günümüzde büyükannene söz verdiğim gibi, sonsuza kadar... Kendine iyi bak."