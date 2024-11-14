Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya yazdığı mesaj olay oldu - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya yazdığı mesaj olay oldu

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya yazdığı duygusal mesajlar, büyük ilgi gördü. Sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'nin ayrılık sonrası ''Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün'' şeklindeki sözleri, edebiyat sayfalarında paylaşılıyor.

14.11.2024 08:19  Güncelleme: 08:29
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Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan ve sakatlanarak sezonu kapatan Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Icardi'nin Wanda'ya yazdığı mesajdaki bir cümle var ki sosyal medyada çok konuşuldu. "Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün" diyen Icardi'nin bu sözü Instagram ve X'teki edebiyat sayfalarında paylaşılır oldu.

İşte Icardi'nin Wanda Nara'ya attığı mesaj;

"Her şeyi değiştirebilirim, bunu yapabilirim ama ne için? Hayat devam ediyormuş gibi davranmak mı? Bunu istemiyorum. Tek amacım huzurlu bir hayat yaşamak, anın tadını çıkarmak, çocuklarımla keyif almak, bunca yıldır elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak... Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver. Sana tekrar söylüyorum, bütün bunları hayatımın kadınıyla bu dünyadaki her şeyden çok sevdiğim kadınla yapmak istiyorum. Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün. Sen güzel prensesimsin ve düğün günümüzde büyükannene söz verdiğim gibi, sonsuza kadar... Kendine iyi bak."

Mauro Icardi\'nin Wanda Nara\'ya yazdığı mesaj olay oldu

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Son Dakika Spor Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya yazdığı mesaj olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Osman YILMAZ:
    Hey gidi Türkiye ne cahiller ile doldu bu ırz düşmanını bile baş tacı ettiler . Cahilliğin aptallığın sınırı yok 92 25 Yanıtla
  • Fatih Deniz:
    bunları görüp namuslu olanlarda baştan çıkar özellikle kadın çok kötü örnek oluyor ne kadar kepaze rezil bir hayatları var bunların sıkıntı daha çok kadında boşanmadan başka bir adamla yatıp kalkıyor neymiş şu anda ayrıyim istediğimi yaparım gerçekten ahlaksizlikda sınırı aştı boşan önce kimle ne yapıyorsan yap ama illa millete kötü örnek olacaklar 40 7 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    boynuzlu 6s liler seninle gurur duyuyor 26 19 Yanıtla
  • oktay sayar:
    adam 1 ay sakat , boşluğu değerlendirmesi lazım. 24 12 Yanıtla
  • Osman Koca:
    kadın yatakta elin adamıyla rap söylüyor.sen hala edebiyat parçala. 23 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Türkiye’nin suyunu içtin bu hale geldin. Mauro kendine gel ! Ne bu hal mk.. 13 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    İcardide chpli zihniyeti var. 6 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    İşiniz gücünüz dedikodu 4 1 Yanıtla
  • Şahin Kalkan:
    Şeyma Subaşı na yazılabilirsin wanda yı aratmaz 2 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    böyle bir kadın için dwgermiydi? 2 0 Yanıtla
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