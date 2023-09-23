Mauro Icardi, Süper Lig Tarihinde Rekor Kırdı! - Son Dakika

Mauro Icardi, Süper Lig Tarihinde Rekor Kırdı!

Son Güncelleme: 23.09.2023 22:29

Trendyol Süper Lig'de ilk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, lig tarihine geçti. Icardi, Başakşehir filelerini sarstı ve hem 12 maçlık seri yakaladı hem de rekorun yeni sahibi oldu.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Burak Yılmaz ile paylaştığı üst üste 11 maçlık gol atma rekorunun yeni sahibi oldu.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Son olarak Başakşehir'e de gol atan Icardi, Süper Lig'de ilk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atarak Süper Lig tarihine geçti.

12 MAÇTA 19 GOL

Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir'e toplam 19 gol attı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Mauro Icardi, Süper Lig Tarihinde Rekor Kırdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mauro Icardi, Süper Lig Tarihinde Rekor Kırdı! - Son Dakika
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