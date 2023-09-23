Mauro Icardi, Süper Lig Tarihinde Rekor Kırdı!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Burak Yılmaz ile paylaştığı üst üste 11 maçlık gol atma rekorunun yeni sahibi oldu.
Son olarak Başakşehir'e de gol atan Icardi, Süper Lig'de ilk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atarak Süper Lig tarihine geçti.
Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir'e toplam 19 gol attı.
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