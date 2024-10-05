Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşadı. Bir süre önce eşi Wanda Nara ile yollarını ayıran Arjantinli yıldızın, Nara ile barıştığı iddia edildi. Nara'nın çocuklarıyla birlikte kısa süre içinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

05.10.2024 11:53  Güncelleme: 12:03
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Galatasaray'da PAOK ve Kasımpaşa maçında attığı gollerle geri dönüş sinyali veren Mauro Icardi, Rigas maçının ardından büyük eleştiriler almıştı. Arjantinli yıldızla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

ARJANTİN'E GİTTİ

Yıldız oyuncu bir süre önce eşi Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı. Nara çocuklarla birlikte Arjantin'e yerleşmiş, ancak sık sık Avrupa'yı geziyordu.

"BARIŞTILAR" İDDİASI

Son milli arada ve takıma verilen bir günlük izinde Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barıştığı iddia edildi. Nara'nın kısa süre içerisinde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelip yeniden burada yaşaması bekleniyor.

Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı

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Son Dakika Spor Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Bayram ÖZSOY:
    Turkiyeye giriş yapmadan aids testi yapılsın 47 4 Yanıtla
  • Bilal Önlü:
    İcardi gollere devam öyleyse 16 11 Yanıtla
  • Alpi:
    Kuşların tansiyon 18 e vurur şimdi 15 11 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Toksik ilişki 22 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    boynuzlu 18 3 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    işte şimdi bittiniz :))) 12 8 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Yolunda A.Ş 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    oha dünyada savaşlar bitti o zaman vaybe 15 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    simdi yandik :( 11 5 Yanıtla
  • Mehmet C:
    Masallah masallah balayi bitti,nazar degmesin,simdi icardi gollerini atmaya baslar. 8 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı - Son Dakika
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