Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kredi kartlarını iptal ettirdi - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kredi kartlarını iptal ettirdi

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Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi'nin Nara'dan intikam almak için kolları sıvadığı ve tüm kredi kartlarını bloke ettirdiği öğrenildi.

08.08.2024 14:31  Güncelleme: 14:41
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü futbolcunun son hamlesi ise duyanları adeta şoke etti.

KREDİ KARTLARINIİPTAL ETTİRDİ

Arjantinli gazeteci Majo Martino'nun haberine göre; yıldız futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara'ya ait olan tüm kredi kartlarını bloke ettirdi.

AVUKATI DOĞRULADI

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir yayında konuyla ilgili "Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Bu bilginin nereden duyulduğunu bilmiyorum. Erkekler bunu genellikle zorlayıcı bir önlem olarak kullanıyor" dedi. Wanda'nın avukatı devamında ise "50 yıldır erkeklerin ilk yaptığı şey kredi kartını kapatmak ya da küçük çocuklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek olur" dedi.

Mauro Icardi, Wanda Nara\'nın kredi kartlarını iptal ettirdi

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Son Dakika Spor Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kredi kartlarını iptal ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sedat Bezmen: Yav arkadaş bu haber mi şimdi.. 47 4 Yanıtla
  • ferhat eser: süper kupada kimyaları bozuldu normal 23 22 Yanıtla
    Sezo runay: Çok boşsun 0 0 Erkan Yılmaz: 40 puan fark yiyince senin neyinin bozulduğunu biliyoruz 0 0 Ercan Çelik: Ferhat Ferhat yine tipik saçma bir yorumun icardi saplar unutma 0 0
  • Ufuk Cıcık: biz de çok merak etmiştik kredi kartıni iptal etti mi etmediğimi diye çok şükür bu haberden sonra rahatladık 29 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: Ne yapacaktı adam ödemeye devam ediyor olacak geç bile kalmış o onların problemi 17 2 Yanıtla
  • Osman Koca: bir kadın gülüyorsa, kredi kartı ağlıyor demektir..atasözü gibi laf 13 0 Yanıtla
  • Bulent Korkmaz: Beklediğim haber kaç gündür bu haberi bekliyordum ekonomimiz şahlanacak yoksulluk sefalet bitecek bu haberle birlikte 10 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: bizeneee 8 1 Yanıtla
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