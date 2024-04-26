Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların maçtaki son golünü kaydeden Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli kızdıracak bir paylaşım yaptı.
Şampiyonluk ateşini yakarak Galatasaraylı taraftarları da heyecanlandıran Yıldız futbolcu, paylaşımında, "Mayıs geliyor, iyi geceler" ifadelerini yer verdi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı - Son Dakika
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