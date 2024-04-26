Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, 3-0 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım yaptı. Son günlerde gollerinin yanı sıra göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çeken Arjantinli yıldız, paylaşımında, ''Mayıs geliyor, iyi geceler'' ifadelerini kullandı.

26.04.2024 23:42  Güncelleme: 23:47
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların maçtaki son golünü kaydeden Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli kızdıracak bir paylaşım yaptı.

"MAYIS GELİYOR, İYİ GECELER"

Şampiyonluk ateşini yakarak Galatasaraylı taraftarları da heyecanlandıran Yıldız futbolcu, paylaşımında, "Mayıs geliyor, iyi geceler" ifadelerini yer verdi.

İşte o paylaşım;

Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı

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Son Dakika Spor Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hasan Vanlı: Güzel not:)) 12 4 Yanıtla

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