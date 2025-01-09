Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü - Son Dakika
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Spor

Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemde olmaya devam ediyor. Wanda Nara ile olan ilişkisini sonlandıran Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Arjantinli yıldızın "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" ifadeleri de dikkat çekti.

09.01.2025 11:52
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan yıldız golcü, yeni sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

WANDA BARIŞMAK İSTEMİŞTİ

Icardi ile ayrılığı sonrası rapçi L-Gante ile bir birlikteliğe başlayan Wanda Nara geçtiğimiz günlerde L-Gante'den de ayrılmış ve Arjantinli yıldız ile olan, arşive kaldırdığı fotoğrafları bir kez daha yayınlayarak herkesi şaşırtmıştı.

ICARDİ'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Bu gelişmeler sonrası Icardi'den sürpriz bir hamle geldi. Icardi, yeni sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı. Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem iddiaları doğruladı hem de aşkını ilan etti. China Suarez'in çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaşan Icardi, 'Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" şeklinde de bir not düşerek Wanda'ya göndermede bulundu.

İşte o paylaşımlar;

Mauro Icardi yeni aşkını resmen ilan edip Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü
Mauro Icardi yeni aşkını resmen ilan edip Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü
Mauro Icardi yeni aşkını resmen ilan edip Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü
Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara\'yı da şoke edecek bir not düştü

Mauro Icardi, Sosyal Medya, Galatasaray, Wanda Nara, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Picardi boynuzlu at kafası 30 82 Yanıtla
    Çelikk:
    Gavatlrr sizi 0 0
  • Orçun Kömür:
    tam Gs oyunucu gavatinga ?? 37 63 Yanıtla
  • ferhat eser:
    metinalifeyyaz denen şahıs BEŞİKTAŞI karalamak için görevlendirilmis bu şahsı kayda almayın talatın tetikçisi bu şahıs 1 61 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Bu icardi vanda nara bide arda güler olmazsa haber bulamayacak 30 1 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Yakındır bunada birisi musallat olur alır elinden Muhtemelen yetersiz geliyo boynuzları tavana değecek yakında 6 12 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    iyileş geri dön adamı hastaetme . 0 0 Yanıtla
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