Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul\'u gezdi

Spor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Cesaret oyununda boş eve giren gençleri şoke eden manzara

Altında hiç istenmeyen hareket başladı

TÜVTÜRK\'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

Bakanlık 8 bin 500 personel alacak

Bahar\'ın Rengin\'i Ecem Özkaya\'nın eski hali şoke etti

Sakatlığı devam ettiği için derbi maçında yer alamayan ama takımını yalnız bırakmayan Mauro Icardi, sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı.

İSTANBUL TURU YAPTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suarez 0-0 biten Fenerbahçe derbisini de izledi.

TANINMAK İSTEMEDİ

Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.