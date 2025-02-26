Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

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Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. İstanbul turuna çıkan çift, tanınmamak için maske takmayı tercih etti.

26.02.2025 10:14  Güncelleme: 10:37
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Sakatlığı devam ettiği için derbi maçında yer alamayan ama takımını yalnız bırakmayan Mauro Icardi, sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı.

İSTANBUL TURU YAPTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suarez 0-0 biten Fenerbahçe derbisini de izledi.

TANINMAK İSTEMEDİ

Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.

Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul\'u gezdi

Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 145353:
    Salak 10 9 Yanıtla
  • Casper:
    Aslanım Benim 10 4 Yanıtla
  • Casper:
    Kanarya çevirme olurdu yoksa 7 6 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Wanda Nara'ya ne ödül vermişler merak ettim. İcardiye Altın boynuz takma ödülü filan mı 8 5 Yanıtla
  • Basri Tunçbilek:
    maskesi düşmüş tanımışsınız kalan o maskesi kafasını sıcak tutar bi işe yaramaz belliki 0 3 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Cinconun paraları yiyor ye baba ye 0 0 Yanıtla
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