Sakatlığı devam ettiği için derbi maçında yer alamayan ama takımını yalnız bırakmayan Mauro Icardi, sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suarez 0-0 biten Fenerbahçe derbisini de izledi.
Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi - Son Dakika
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