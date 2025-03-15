Mauro Icardi'yi kapısında gören Wanda Nara çıldırdı - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi'yi kapısında gören Wanda Nara çıldırdı

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasındaki gerilim sürüyor. Icardi, Nara'dan çocuklarını alırken ikili arasında büyük bir kriz çıktı. Kapısında Arjantinli futbolcuyu gören Wanda, çığlığı bastı ve telefona sarıldı. Polisin müdahale etmek zorunda kaldığı olayla ilgili Nara'nın avukatı, "O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında" dedi.

15.03.2025 17:33
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Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini ülkesi Arjantin'de geçiren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor.

ICARDI, WANDA'NIN EVİNE GİTTİ

SM Noticias'ın haberine göre; mahkeme kararı ile çocuğunu görme hakkı elde eden Icardi, Nara'nın dairesine gidince ortalık karıştı. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi;

"Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim"

Mauro Icardi'yi kapısında gören Wanda Nara çıldırdı

ICARDI'Yİ GÖREN NARA ÇIĞLIK ATTI

Bu paylaşımın ardından ünlü futbolcu, kızlarını okuldan almaya gitti. Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören Icardi, Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gidince işler karıştı. America TV'nin haberine göre Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. "Avukatlardan biri ona 'Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık" dedi.

BOĞUŞMA OLDU, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi ararken; avukat, gergin anlarla ilgili olarak "O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında" açıklamasını yaptı. Wanda Nara'nın o sırada çığlık attığı duyuldu. Nara'nın araya girmek istemesi üzerine olaya polis müdahale etti. Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci ise şu ifadeleri kullandı;

"Mauro kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador'a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ve Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi'nin müdahale etmesiyle sonuçlandı."

Mauro Icardi\'yi kapısında gören Wanda Nara çıldırdı

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