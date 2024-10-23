Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı

Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 28. dakikada direkten gelen topu akrobatik bir şekilde ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

23.10.2024 18:12
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Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 28. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

ICARDI'DEN AKROBATİK VURUŞ

Maça baskılı başlayan Galatasaray, 28. dakikada golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Osimhen, orta alandan koşu yapan Mertens'e yerden pas verdi. Mertens'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kalenin üst direğinden döndü. Ardından top ceza sahasının soluna düştü. Orada bulunan Icardı boş kaleye akrobatik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

İşte o gol;

Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sadece Beşiktaş:
    PİCARDİ PAZARTESİ AKŞAMI GÖRECEĞİZ 22 44 Yanıtla
  • Burak Şan:
    8taş sıra sizde ;) 37 17 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş Elfsborg buldunuz dandik takımı 21 30 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    sekistasa da saplayacak 28 8 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Sikardi ve sokimen yakında kuşçuk avına çıkacak ?????? Onlar dişisine sakince yaklaşır?? Ferhat için dağları delecek ???? pazartesiyi bekleyenler sabredin ezicük???? 18 5 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    amator takıma show 6 16 Yanıtla
  • Hüseyin Akar:
    En iyi bildiği boş kaleye gol atmak 3 13 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Senın gıbı aslanı s bır tane daha yede 3/3 bıtır hatta 4/3 yenıl yakışır 2 6 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    Ricardi Türk futbolunun gönlüne taht kurmuş iyi futbolcu iyi gol atıyor 5 1 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Boş kale 1 2 Yanıtla
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