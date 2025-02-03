Maximin transferinde pürüz çıktı: Belgeler yetişmeyebilir - Son Dakika
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Spor

Maximin transferinde pürüz çıktı: Belgeler yetişmeyebilir

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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Fenerbahçe'den Napoli'ye transferi beklenen Allan Saint-Maximin hakkında konuştu. Transferinde pürüz çıkan yıldız futbolcu hakkında konuşan Manna, "Henüz bizim oyuncumuz değil. Biraz karmaşık bir durum. Neler olacağını göreceğiz, uğraşıyoruz." dedi. Maximin transferinde zamana karşı bir yarış da söz konusu.

03.02.2025 13:46
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Süper Lig devi Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmesi beklenen Allan Saint-Maximin için İtalya'dan transfer açıklaması geldi.

"HENÜZ BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL"

Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Roma ile pazar günü oynadıkları maçtan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Fransız futbolcunun durumuyla ilgili konuştu. Manna, "Henüz bizim oyuncumuz değil. Biraz karmaşık bir durum. Neler olacağını göreceğiz, uğraşıyoruz." diye konuştu.

"ZAMANA KARŞI YARIŞ"

Öte yandan İtalyan basını, İtalya'da transferin bugün (3 Şubat) bitecek olması nedeniyle Maximin transferinin zamana karşı bir yarış olduğunu duyurdu.

BELGENLER NEDENİYLE SORUN YAŞANDI

İtalyan basınından Sportmediaset, Maximin transferinde gecikmeninin nedenlerini paylaştı. Sportmediaset'te yer alan habere göre, Al-Ahli ile yapılan görüşmelerde belgeler nedeniyle sorun yaşandı ve Fenerbahçe, altı aylık maaşını ödediği Maximin için ücret talep etti. Maximin'in bu nedenlerle Napoli'ye transferi gecikti. Napoli'nin Fransız futbolcu için son ana kadar şartları zorlayacağı belirtildi.

Maximin transferinde pürüz çıktı: Belgeler yetişmeyebilir

Fenerbahçe, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maximin transferinde pürüz çıktı: Belgeler yetişmeyebilir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fahriye Dalyan:
    Takımda adam gibi adam bu var. bunu da gönderin 0 0 Yanıtla
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