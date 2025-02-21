Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle - Son Dakika
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Spor

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

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FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Maydonoz Döner'e düzenlenen operasyonun ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray resmi hesabı, sponsorluk sözleşmesi imzaladığı iddia edilen Maydonoz Döner ile ilgili tüm paylaşımları silerken kulüpten söz konusu gelişmeye ilişkin resmi açıklama geldi.

21.02.2025 13:10
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Antalya merkezli 31 şehirde yapılan operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı.

SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, Maydonoz Döner firması üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını bildirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner'in sahiplerinin de olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Maydonoz Döner'e düzenlenen FETÖ operasyonun ardından Galatasaray Kulübü'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİLER

Operasyon haberinin servis edilmesi sonrasında Galatasaray resmi hesabında, sponsorluk sözleşmesi imzaladığı iddia edilen Maydonoz Döner ile ilgili tüm paylaşımları sildi.

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve/ veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Maydonoz Döner\'e operasyon sonrası Galatasaray\'dan dikkat çeken hamle

Galatasaray, Operasyon, Finans, Dünya, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (69)

  • Barış Şişman:
    sponsorlar ya fetöcü ya illegal bahisci ,futbolcuları fetöcü,ligdeki hakem hataları adı altında yedikleri naneler ortada daha ne olsun.gs nin ne olduğu belli 707 335 Yanıtla
  • Murat Cemiloglu:
    GS ye soruşturma açın artık millet olarak rahatsız oluyoruz artık 536 51 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY KULÜBÜ SPONSORLUK ANLASMAMIZ YOKTUR DIYE AÇIKLAMA YAPTI. AYRICA BIYLE YAZANLAR HSKKINDA DA HUKUKI ISLEM BASLATIYORUZ DEDI. BENDE BU SAYFAYI ÇEKİP GONDERDIM. 406 149 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Boşuna himmetsaray demiyoruz. Her şey ortada ve biliniyor silinmesi bir şeyi değiştirmez. Himmetsaray. 380 87 Yanıtla
  • Ethem Acar:
    fetösaray 265 159 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    lan bir kerede şaşırt bizi cincon 288 76 Yanıtla
  • Azadi Erkacmaz:
    birgün galatasarayada operasyon çekilecek ahanda buraya yaziyorum 190 108 Yanıtla
  • Armas1453:
    maydonoz oldu 198 37 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    Şu 6s a sponsor olan maydanoz dönermi Neden 6s ıiyon bütün sponsorları ya fetöcü,ya tasa dışı bahis siteleri 151 49 Yanıtla
  • Türk:
    6lıklarla 8liklerin yönetimlerinde bile yıllarca vardılar, yazıklar olsun. 114 23 Yanıtla
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