Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe ile aşk yaşayan İspanyol oyuncu Ester Exposito, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin dünyasına bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun bir erkek arkadaşıyla sergilediği samimi görüntüler, "Mbappe ile ayrıldı" şeklindeki iddiaları güçlendirdi.

ARKADAŞIYLA SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ester Exposito, paylaştığı videoda bir erkek arkadaşıyla oldukça yakın ve eğlenceli anlar yaşarken görüldü. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, İspanyol ve dünya basınında "Mbappe defteri kapandı mı?" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mbappe ve Exposito cephesinden, ayrılık iddialarına dair henüz resmi bir yalanlama veya doğrulama gelmedi. Saha dışındaki özel hayatıyla da manşetlerden inmeyen Kylian Mbappe ve Ester Exposito arasındaki bu sessizliğin ne zaman bozulacağı ise merakla bekleniyor.