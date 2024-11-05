Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı

Geniş Video İzle

Sezon başında Real Madrid'e bedelsiz transfer olan Fransız golcü Kylian Mbappe, takım oyununa ve defansif yardıma yeterince katkı sağlamadığı için eleştirilere maruz kalıyor. Bazı Real Madrid'li futbolcular, Mbappe'nin savunmadaki yetersizliğinden şikâyetçi olduğunu belirtiyor.

05.11.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol devi Real Madrid'e bedelsiz olarak transfer olan ve performansıyla eleştirilen Kylian Mbappe hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TAKIM ARKADAŞLARI ŞİKAYETÇİ

Relevo'da yer alan habere göre; bazı Real Madrid'li futbolcular Mbappe'nin savunmadaki yetersizliğinden dolayı şikayet ediyor. Takımın antrenörü Carlo Ancelotti'nin de Mbappe'nin takım oyununa olumsuz etki ettiğini düşündüğü öne sürüldü.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 14 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 8 gol ve 2 asist kaydedebildi.

Mbappe\'nin Real Madrid\'de yaptıkları artık bardağı taşırdı

Kylian Mbappe, Real Madrid, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yusuf KORKMAZ:
    bencede ferhat eser iyiki bjklisin zevk almaya bak vurdurdukça 48 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bize gelse immobilenin yedeği olur bu adam madridin 11 de oynuyor işte aradaki fark iyiki BEŞİKTAŞLIYIM 5 22 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Boş yapıyor o bazı oyuncular.. Bu adam savunmaya neden yardım etsinki neden ? sonra diyorlar formda değil önce kafasını sağlam tutun adama savunma dersen kafa karışıklığı olur suçlu hisseder gerçek performans cikmaZ... 3 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yusuf annenO zevki veriyor zaten rahat ol yaprağım 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CIRTTTT İMMOBİLYE PENALTI JOKERİ YOKSA OLMAYAN KÜÇÜK LAZİO NUN SMALL GOLCÜSÜ CIRTTTTT FEROS 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
14:45 Minik Şirin’in ölüm yolcuğulu Yeni görüntü ortaya çıktı Minik Şirin'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı
14:31 Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti’ye geçti Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti
14:29 Küçük Şirin Elmas Hanilçi, gözyaşlarıyla defnedildi Küçük Şirin Elmas Hanilçi, gözyaşlarıyla defnedildi
14:19 Erbakan’dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir Erbakan'dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir
14:18 İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü
14:11 Cem Gölbaşı’nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 10:09:34. #1.12#
SON DAKİKA: Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.