Mbappe\'nin Real Madrid\'de yaptıkları artık bardağı taşırdı

Spor

Devamında evine yapılan baskın anı var

Mourinho\'dan bir paylaşım daha

İspanyol devi Real Madrid'e bedelsiz olarak transfer olan ve performansıyla eleştirilen Kylian Mbappe hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TAKIM ARKADAŞLARI ŞİKAYETÇİ

Relevo'da yer alan habere göre; bazı Real Madrid'li futbolcular Mbappe'nin savunmadaki yetersizliğinden dolayı şikayet ediyor. Takımın antrenörü Carlo Ancelotti'nin de Mbappe'nin takım oyununa olumsuz etki ettiğini düşündüğü öne sürüldü.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 14 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 8 gol ve 2 asist kaydedebildi.