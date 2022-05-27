Mecnun Otyakmaz: Bütün Sivas halkına armağan olsun - Son Dakika
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Mecnun Otyakmaz: Bütün Sivas halkına armağan olsun

27.05.2022 01:01
Mecnun Otyakmaz: Bütün Sivas halkına armağan olsun

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bugün üstün oynayan, maçı forse eden ve kazanan bir Sivasspor vardı.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bugün üstün oynayan, maçı forse eden ve kazanan bir Sivasspor vardı. Teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyorum. Bütün Sivas halkına armağan olsun" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Yukatel Kayserispor'u normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduğunu belirten Otyakmaz, "Tarihimizde ilk kez final oynayıp kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayserispor'u tebrik ediyoruz çok zorlu bir periyottan geçtiler. Çok önemli takımları eleyerek karşımıza çıktılar. Centilmenliklerinden dolayı Berna başkana ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bugün üstün oynayan, maçı forse eden ve kazanan bir Sivasspor vardı. Teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyorum. Bütün Sivas halkına armağan olsun" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK, İNANILMAZ BİR GURUR VE ONUR"Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele etme hakkı kazandıklarını aktaran Otyakmaz, "Art arda 3'üncü kez Avrupa'ya gitme hakkı kazandık. Ülkemizi temsil etmek, inanılmaz bir gurur ve onur. Geçen yıl, Konferans Ligi'nin Play-Off aşamasında elenmiştik. Şimdi Play-Off turuyla başlayacağız. İnşallah UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalır ondan sonra yolumuza devam ederiz. Belki sonrasında Avrupa Konferans Ligi olur. Bu bizim için gurur verici. Başkanlığım süresinde 8 defa Avrupa'ya gitme hakkı elde ettik. Bir tanesinde gidemedik. Bir tanesinde Play-Off'un azizliğine uğradık. 6'ncı defa ülkemizi temsil edeceğiz. Gerçekten büyük bir gurur. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı."BU MAÇI ALMASAK GERÇEKTEN SIKINTILI BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYORDU"

Yaz aylarında güçlü bir takım yaratmak için çok çalışacaklarını belirten Otyakmaz, "Her şey bu kupayı alıp almamamızla ilgiliydi. Sivasspor'un kritik bir dönemeciydi bu maç. Bu maçı almasak gerçekten sıkıntılı bir süreç bizi bekliyordu. Şimdi önümüz biraz daha aydınlık. Bu yaz herkes denize giderken biz çalışarak geçireceğiz ve ülkemizi en iyi temsil edecek takımı oluşturacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: Bütün Sivas halkına armağan olsun - Son Dakika


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