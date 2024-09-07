Medina'nın Fenerbahçe'ye transferinde Wanda Nara da devreye girmiş - Son Dakika
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Medina'nın Fenerbahçe'ye transferinde Wanda Nara da devreye girmiş

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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Cristian Medina'nın transferinde Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın etkili olduğu öne sürüldü. Wanda, Türkiye ve Fenerbahçe hakkında olumlu referanslar sundu.

07.09.2024 16:02
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cristian Medina transferini bitirmek üzere. Arjantin basını Sarı-Lacivertli takımın oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardığı aktarıldı.

OCAK AYINDA İMZAYI ATACAK

Süper Lig ekibiyle 15 milyon dolar karşılığına anlaşmaya varan Boca juniors, Medina'yı ocak ayına kadar kadroda tutacak. Medina Arjantin'de sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye imza atacak.

Ajansspor'un haberine göre, Cristian Medina Wanda Nara ile görüştü. Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili bilgiler aldı. Wanda, Türkiye hakkında olumlu referanslar sundu.

Medina\'nın Fenerbahçe\'ye transferinde Wanda Nara da devreye girmiş

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Son Dakika Spor Medina'nın Fenerbahçe'ye transferinde Wanda Nara da devreye girmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser: sonra dedimki iyiki BEŞİKTAŞLIYIM 26 96 Yanıtla
  • Orçun Kömür: Wandanarada ne meraklıymış araya girmeye 58 5 Yanıtla
  • Taner Barker: Ferhat sonra da de ki iyiki süzme bir o e yım 49 9 Yanıtla
  • ferhat eser: taner barkerin karısıda yardımcı olur buraya gelince kardesim gel taner yapar kıyak sanada 9 32 Yanıtla
  • ferhat eser: taner barker oe dir taksim lolipopu 7 28 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: menejerlik yapmistir 18 8 Yanıtla
  • mehmet özcan: cinconlar yengenize sahip çıkın binen binene 19 6 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Uleeee wanda bunadamı vermiş. Maşallah kimseye yok demiyor 14 6 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Bir FB’li olarak, Wanda Nara bu işin içine girdiyse bundan FB ye hayır yok 13 3 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Bırakın gslilerin yengesi beceriklidir hemde kaldıracak her şeye sahip, fazlasıyla onada yeter. Ne olacak bitecek mi sanki bırakın girsin araya. 7 2 Yanıtla
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