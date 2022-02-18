Üye Girişi
Medipol Başakşehir: 0-2 - Son Dakika

Medipol Başakşehir: 0-2

18.02.2022 22:17
Medipol Başakşehir: 0-2

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem KanÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Ponck, Holmen, Gökhan (Dk.83 Phiri), Cemali (Dk. 46 Eren), Baiano, Sabo (Dk.62 Boyd), Boldrin (Dk.75 Bolasie), Gedson,Yusuf, Pohjanpalo (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Ponck, Holmen, Gökhan (Dk.83 Phiri), Cemali (Dk. 46 Eren), Baiano, Sabo (Dk.62 Boyd), Boldrin (Dk.75 Bolasie), Gedson,Yusuf, Pohjanpalo (Dk. 61 Cisse)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ndayishimiye, Duarte, Caiçara (Dk. 88 Ömer Ali), Hasan Ali, Tolga, Serdar (Dk. 18 Deniz), Pizzi (Dk 64 Salih), Berkay (Dk 88 Guldbrandsen), Trezeguet (Dk 88 Aleksic), OkakaGOLLER: Dk. 34 ve Dk.52 Trezeguet (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Gedson, Baiano (Çaykur Rizespor) - Okaka, Duarte, Salih, Deniz (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. 7'nci dakikada Çaykur Rizespor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla Berkay soldan ceza alanına girdi, sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. 29'uncu dakikada Trezeguet sol çaprazdan girdiği ceza alanında Okaka ile paslaşarak kaleye gönderdiği topu kaleci Tarık son anda çıkardı. 30'uncu dakikada Baiano'nun ceza sahasının uzağından sert vurduğu top kaleci Volkan'da kaldı.31'inci dakikada gelişen Başakşehir atağında Deniz'in ceza sahasının önünde sol çaprazdan gönderdiği topu kaleci Tarık yatarak kontrol etti.34'üncü dakikada Trezeguet ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldığında gönderdiği top ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyona VAR incelemesi yapıldı. İnceleme sonrası gol geçerli sayıldı: 0-1.39'uncu dakikada Çaykur Rizespor hücumunda Baiano taç çizgisine yakın noktadan gönderdiği topu Pohjanpalo karşıladı. Penaltı noktasına gönderdiği topu alan Sabo'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.ilk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.52'nci dakikada Başakşehir atağında sol kanattan gelen Trezeguet'in Tolga'ya bıraktığı top savunmaya çarparak tekrar Trezeguet'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.60'ncı dakikada ceza alanı dışından şutunu çeken Yusuf'un topu savunmadan döndü.76'ncı dakikada sol kanattan gelen Bolasie'nin ceza sahasının uzağından arka direğe yönlendirdiği topu savunma kornere gönderdi.90+2'nci dakikada Cisse, Tolga'dan aldığı topla ceza sahasına girmeden vurdu, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


YORUMLAR
500

Suat Arslanboğa, Başakşehir, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir: 0-2 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
22:08 Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
21:02 Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 22:27:36. #1.13#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir: 0-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement