Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakaşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Başakşehir, Antalyaspor karşılaşmasında da etkili bir futbol sergiledi.
Başakşehir'i maçta öne geçiren golü Deniz Türüç kaydetti. Maçın 57. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz, yaptığı klas vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı. Takım arkadaşları ve hocası Emre Belözoğlu, Deniz'i alkışladı.
Bu sezon ligde 13. maçına çıkan Deniz, üçüncü golünü kaydetti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Ankaragücü ve Kasımpaşa ağlarını sarsmıştı.
Son Dakika › Spor › Deniz Türüç'ten olağanüstü gol! Emre Belözoğlu havalara uçtu - Son Dakika