Deniz Türüç'ten olağanüstü gol! Emre Belözoğlu havalara uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakaşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Başakşehir, Antalyaspor karşılaşmasında da etkili bir futbol sergiledi.

Görüntü: beIN Sports

DENİZ'DEN MUHTEŞEM GOL

Başakşehir'i maçta öne geçiren golü Deniz Türüç kaydetti. Maçın 57. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz, yaptığı klas vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı. Takım arkadaşları ve hocası Emre Belözoğlu, Deniz'i alkışladı.

Görüntü: beIN Sports

ÜÇÜNCÜ GOLÜ

Bu sezon ligde 13. maçına çıkan Deniz, üçüncü golünü kaydetti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Ankaragücü ve Kasımpaşa ağlarını sarsmıştı.