Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

03.03.2022 13:01
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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