Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL