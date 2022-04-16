Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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Medipol Başakşehir maçının ardından

16.04.2022 18:47
Medipol Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay'la 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay'la 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını söyleyen Sözer, "Gol yemeden kazanmak istiyorduk. Maça iyi başladık, bulduğumuz pozisyonlardan birini ilk yarıda değerlendirdik. Devreye öne girdik. İkinci yarıda 2-3 pozisyon bulduk, değerlendiremedik. İkinci golü atmamız, maçı bitirmemiz gerekiyordu. Altay 90 dakika istekliydi, motiveydi. Son dakikalarda buldukları fırsatı değerlendirdiler. Üzgünüz, burada 2 puan bıraktık. Kalan 5 maça final gibi bakıyoruz. Her maça 3 puan için çıkıp Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi.

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise "Maç sonunda sevinelim mi üzülelim mi bilemedik. Gerçekten kardeşlerimiz çok iyi hazırlandı maça. İlk yarıda istediklerimizi harfiyen sahaya yansıttılar. Yüzde yüzlük gol pozisyonlarımız vardı ama atamadık. 40'ıncı dakikada şanssız bir golle devreye 1-0 mağlup girdik. İkinci yarıya değişikliklerle başladık. Oyun dengeli gidiyordu. Son anlarda kaybedecek bir şeyimiz olmadığı için savunmadan ileri oyuncu gönderdik ve golü bulduk. Golden sonra iki tarafın da bol pozisyonu oldu. Galip de ayrılabilirdik ama ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birine karşı en azından mağlup ayrılmadık. Önümüzdeki Galatasaray maçında alacağımız 3 puanla lige yeniden başlamak istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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