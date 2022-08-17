Medipol Başakşehir, Antwerp maçına hazır - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Antwerp maçına hazır

17.08.2022 20:01

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Belçika ekibi Antwerp hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Belçika ekibi Antwerp hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir ile Antwerp arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Antwerp maçına hazır - Son Dakika

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