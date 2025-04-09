Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı - Son Dakika
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Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı

Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu\'na kancayı taktı

Porto ile Benfica arasındaki dev derbiye ev sahibi takıma kiralık gönderdiği Viera'yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'na göz dikti. Kerem'in performansını beğenen İngiliz devinin 26 yaşındaki futbolcuyu Portekiz'e transfer olduğundan bu yana aylardır takip ettiği öne sürüldü.

09.04.2025 15:56
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Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkatleri üzerin çekmiş durumda. Kerem, Porto galibiyetindeki performansıyla Arsenal'in radarına girdi.

VIERA İÇİN GELEN GÖZLEMCİLERİ ETKİLEDİ

Benfica'nın deplasmanda aldığı 4-1'lik Porto galibiyeti büyük ses getirmişti. Pavlidis'in hat-trick ile damga vurduğu maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de asist yapmıştı. Maça özellikle Porto'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Fabio Vieira'yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu'ndan da etkilendi.

AYLARDIR İZLİYORLARMIŞ

TBR Football'da yer alan habere göre; Arsenal, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğundan bu yana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyor. Portekiz'de iyi bir sezon geçiren milli futbolcunun son haftalardaki form grafiğinden sonra İngiliz devinin ilgisini iyice kendine çekmeyi başardığı belirtildi.

KEREM'İN BENFICA PERFORMANSI

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, takımıyla bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Kerem, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 9 asist yaptı. Güncel piyasa değeri olarak 22 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Kancayı taktı ne ya. Bende kancayı birilerine takıcam şimdi de neyse 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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