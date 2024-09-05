Meğer önceden bilmiş! Serdar Dursun'un Ferdi Kadıoğlu kehaneti gerçek oldu - Son Dakika
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Spor

Meğer önceden bilmiş! Serdar Dursun'un Ferdi Kadıoğlu kehaneti gerçek oldu

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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini önceden tahmin ettiğini söyledi.

05.09.2024 14:03  Güncelleme: 14:23
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Fenerbahçe'den ayrılarak Alanyaspor'un yolunu tutan Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Deneyimli golcü, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini daha önceden tahmin ettiğini söyledi.

"BEN BRIGHTON DEMİŞTİM"

Fanatik'e konuşan Serdar Dursun, "Ferdi de benim gibi Vitor Perreira dönemine kadar az süre alan bir isim, oynatmamışlardı. Ama sonra 2021'de bir başladı, çok iyi bir performans gösterdi. Kendini çok geliştirdi. Brighton'a gitmeden önce eşimle 'Hangi takıma gider?' diye liste yapmıştı, ben Brighton demiştim" dedi.

Meğer önceden bilmiş! Serdar Dursun\'un Ferdi Kadıoğlu kehaneti gerçek oldu

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Son Dakika Spor Meğer önceden bilmiş! Serdar Dursun'un Ferdi Kadıoğlu kehaneti gerçek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: fenerbahçe sadece ferdiyi değil olasılık ihtimali küçükte olsa şampiyonluğuda verdi BEŞİKTAŞIN şampiyonluğunun önünü tamamen açtı yerini hala dolduramadılar doldurabileceklerinide pek tahmi etmiyorum 10 44 Yanıtla
    FURKAN ARIKAN: eğerki sen bu uygulamada çalışan ve etkileşim almaya çalışan biri değilsen. Bugüne kadar nasıl yaşadığını merak ediyorum. 0 0 Emin Erol: Beşiktaş şampiyon olamaz 0 0 Bilal Önlü: Tamam 0 0 Serkan Kaya: yorum uzmanı seni her şeye bi yorumun var 0 0
  • Nuri Varol: yine konuşmuş karga ferhat ;)) 15 3 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Ben bir kehanet göremedim 9 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Meğer önceden bilmiş! Serdar Dursun'un Ferdi Kadıoğlu kehaneti gerçek oldu - Son Dakika
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