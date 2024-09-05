Meğer önceden bilmiş! Serdar Dursun\'un Ferdi Kadıoğlu kehaneti gerçek oldu

ferhat eser:

fenerbahçe sadece ferdiyi değil olasılık ihtimali küçükte olsa şampiyonluğuda verdi BEŞİKTAŞIN şampiyonluğunun önünü tamamen açtı yerini hala dolduramadılar doldurabileceklerinide pek tahmi etmiyorum

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FURKAN ARIKAN: eğerki sen bu uygulamada çalışan ve etkileşim almaya çalışan biri değilsen. Bugüne kadar nasıl yaşadığını merak ediyorum. 0 0

Emin Erol: Beşiktaş şampiyon olamaz 0 0

Bilal Önlü: Tamam 0 0